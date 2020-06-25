بالصور.. العطار يتابع مسحة أسوان الأولى بالمركز الأولمبي

زار وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المركز الأولمبي بالمعادي بتكليف من اللجنة الخماسية لحضور المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا والتي يجريها لاعبو فريق نادي أسوان استعدادا لاستئناف التدريبات. التدريبات. ومن المنتظر أن يخوض أسوان تدريباته بالمركز الأولمبي بالقاهرة لحين تحديد مكان خوض مبارياته في المرحلة المقبلة في ظل الإجراءات الاحترازية. الاحترازية. وتابع العطار تفاصيل إجراء اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني وأفراد الفريق لمسحتهم الأولى وتحدث مع الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري المدير الفني الجديد. وحرص مسئولو اتحاد الكرة على حضور أغلب مسحات الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الكامل.

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