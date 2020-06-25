وزارة الرياضة تطلق برنامج "Be safe " داخل المنشآت الشبابية والرياضية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة حملة"Be safe"ترتكز على تطوع الشباب في توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الشبابية والرياضية والاتحادات الرياضية.

ويشارك في الحملة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.

ومن المقرر أن يقوم الشباب بتوعية المواطنين بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل دور العبادة، وداخل مراكز الشباب والأندية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وفق ما أعلنه رئيس الوزراء من قرارات بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب والمقاهي والمسارح، ودور العبادة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الدور المجتمعي للشباب، ومشاركتهم في حملات توعية المواطنين للوقاية من

بالمنشآت الشبابية والرياضية والاتحادات الرياضية.ويشارك في الحملة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.ومن المقرر أن يقوم الشباب بتوعية المواطنين بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل دور العبادة، وداخل مراكز الشباب والأندية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وفق ما أعلنه رئيس الوزراء من قرارات بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب والمقاهي والمسارح، ودور العبادة.وأكد الدكتور أشرف صبحي على الدور المجتمعي للشباب، ومشاركتهم في حملات توعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، لافتاً إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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