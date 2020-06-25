جلسة سريعة بين عبدالحفيظ والشناوي

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
اجتمع مدير الكرة مع الشناوي عقب نهاية مران المجموعةالأولى، وذلك لمناقشة بعض الأمور مع اللاعب.
يذكر أن الشناوي شارك في مران الأهلي ضمن مجموعة اللاعبين الأولى، الذي انطلق في الثامنة والنصفصباح اليوم.
وتضم المجموعة الأولى التي أنهت تدريبها كلًا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.
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