تفاصيل المجموعة الثانية بمران الأهلي

بدأت المجموعة الثانية بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانها الثاني على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.

واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى.

وتضم المجموعة الثانية كلا من:

شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.