تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى بمران الأهلي

أجرى ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في مران الفريق صباح اليوم الخميس. الفريق صباح اليوم الخميس. وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود. ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

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