اتحاد الكرة يعلن عن 5 حالات إيجابية في اليوم الثالث للمسح الطبي

أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 5 حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثالث للمسحالطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.
وتبين أن الحالات الخمس في صفوف نادي طنطا،الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي.
وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.
وأعلن اللجنة الطبية، أمس الأربعاء عن 6 حالات مصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الثاني من مسحات الطبية.
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