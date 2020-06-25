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سييزا يجتمع مع شريف إكرامي خلال المران

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حرص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع بشريف إكرامي حارس مرمى الفريق، على هامش المران الصباحي للمجموعة الثانية من اللاعبين.

وعقد سيزا جلسة مع إكرامي، في حضور أعضاء

الجهاز الفني سامي قمصان ويانكون ميشيل، استمرت لعدة دقائق على هامش المران الجماعي للفريق. واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى. وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.
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