سييزا يجتمع مع شريف إكرامي خلال المران

حرص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع بشريف إكرامي حارس مرمى الفريق، على هامش المران الصباحي للمجموعة الثانية من اللاعبين.
وعقد سيزا جلسة مع إكرامي، في حضور أعضاءالجهاز الفني سامي قمصان ويانكون ميشيل، استمرت لعدة دقائق على هامش المران الجماعي للفريق. واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى. وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.
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