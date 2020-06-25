فى مران المجموعة الثانية.. سييزا يقود التدريبات البدنية بالأهلى

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية، مع بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.
وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعليلطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.
وحرص سيزا على تقديم فقرات متنوعة من التدريبات البدنية للاعبين، لتنفيذها تحت إشرافه، ومعه سامي قمصان المدرب المساعد. واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية مران المجموعة الأولى
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