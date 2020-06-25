فى مران المجموعة الثانية.. سييزا يقود التدريبات البدنية بالأهلى

قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية، مع بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.

وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي

لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.

وحرص سيزا على تقديم فقرات متنوعة من التدريبات البدنية للاعبين، لتنفيذها تحت إشرافه، ومعه سامي قمصان المدرب المساعد. واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية مران المجموعة الأولى