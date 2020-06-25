سولشاير لجماهير مانشستر يونايتد: لسنا جاهزين للمنافسة على الدوري الانجليزي

قال المدير الفني لمانشستر يونايتد الانجليزي، أولي جونار سولشاير إن فريقه ليس جاهزًا بعد للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه يأمل في المنافسة على لقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الانجليزي.

وصرح سولشاير عبر شبكة سكاي سبورتس الانجليزية قائلا: “تطورنا على مدار الموسم وأعتقد أننا الآن لم نخسر في آخر ـ11 مباراة”.

وأضاف: “لسنا حيث يفترض بنا أن نكون، وهو أن نكون في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي، لكننا نأخذ كل خطوة بخطوة”.

وأتم المدرب النرويجي: “آمل أن يكون بإمكاننا المنافسة على لقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، والتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، بعد ذلك سنرى أين يمكننا الاستثمار في الموسم المقبل”.

وحقق مانشستر يونايتد تعادلاً إيجابيًا مع توتنهام هوتسبير بهدف لمثله في مباراته الأولى بعد استئناف الدوري الانجليزي، كما أنه نجح في تحقيق الفوز في ثاني مبارياته امام “شيفيلد يونايتد” بفضل هاتريك المهاجم الفرنسي المتألق “انتوني مارسيال”، واستعاد خدمات الثنائي المصاب “بول بوجبا وماركوس راشفورد”.

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