ما هو سبب تخلي برشلونة عن ارثر ميلو؟

تلقت جماهير برشلونة خبرًا صادمًا بعد توصل يوفنتوس الايطالي لاتفاق مع العملاق الكتالوني لشراء لاعب الوسط البرازيلي ارثر ميلو.

ولكن تبين بعد ذلك أن برشلونة مضطر لبيع أحد لاعبيه، بعد تعذر بيع المدافع الفرنسي “صامويل أومتيتي” إلى نابولي الايطالي، وعدم وجود عرض مناسب لبيع البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي سيعود قريباً من إعارته مع بايرن ميونيخ الألماني.

ويحاول برشلونة تحسين أموره المادية في الوقت الحالي، من خلال بيع آرتور ميلو بمبلغ يقارب 80 مليون يورو.

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وكشفت صحيفة سبورت الاسبانية، أن مكاسب برشلونة ستتجاوز 65 مليون يورو بعد إتمام عملية البيع، حيث ستكون هذه الأموال ضرورية لأجل لوائح اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن الواضح أن مدرب برشلونة، كيكي سيتين يتفهم ذلك، حيث تحدث في تصريحاته الأخيرة، بأن ارثر ميلو متأثر للغاية بسبب أخبار ارتباطه بالانتقال إلى يوفنتوس الايطالي في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للصحافة الاسبانية، فإنه من المتوقع أن يدفع برشلونة 70 مليون يورو ليوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش، وبذلك يحقق كلا الجانبين أرباحاً من خلال إجراء تلك الصفقة بهذه الصيغة بدلاً من المبادلة المباشرة.

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