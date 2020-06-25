رياضة | رد قوي من لامبارد على ستيرلينج قبل موقعة تشيلسي والسيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رد قوي من لامبارد على ستيرلينج قبل موقعة تشيلسي والسيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي على الرد اليوم الخميس على تصريحات ستيرلينج نجم السيتي.

وقال لامبار إنه "عمل بجد" للحصول على منصبه ليرد على لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا رحيم سترلينغ الذي اعتبر أنه لا يوجد تكافؤ في الفرص بين المدربين البيض والسود في كرة القدم الإنجليزية.

واعتبر نجم هجوم الـ"سيتيزنز" الذي يعد صوتاً قيادياً في مكافحة التمييز العنصري، أن لامبارد وستيفن جيرارد، مدرب فريق رينجرز الإسكتلندي، حظيا بوظيفة مرموقة في حين أن زملاءهما السود السابقين في إنجلترا لم يمنحوا نفس الفرص.

وأعطي لامبارد واحد من الأدوار المنشودة في كرة القدم الإنجليزية بعد موسم واحد فقط في المستوى الثاني خلال قيادته فريق دربي كاونتي، فيما عُيّن جيرارد على رأس الجهاز الفني للعملاق الإسكتلندي عام 2018 دون خبرة سابقة في التدريب.

وقارن ستيرلينغ في وقت سابق من هذا الشهر، الأدوار المعروضة على لامبارد وجيرارد مع المناصب التي يشغلها اللاعبون السابقون سول كامبل وآشلي كول صاحبا البشرة السوداء.

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ويحتل كامبل منصب مدرب فريق ساوثند، الذي هبط إلى الدرجة الرابعة هذا الموسم، بعد أن بدأ مسيرته في ماكلسفيلد، بينما أصبح كول، الذي أنهى مسيرته كلاعب تحت قيادة لامبارد في دربي كاونتي، مدرباً في أكاديمية تشيلسي.

وقال لامبارد: "المقارنة الفردية عندما لا يكون لديك تفاصيل مسار كل شخص، فأنا أشعر أنها لا تكون صائبة تماماً، من الصعب جداً إجراء هذه المقارنة من الخارج".

وشدد لامبارد على أن الفرص يجب أن تكون "متساوية للجميع"، معتبراً: "نحن جميعاً نتفق على ذلك، في إطار أن هناك تفاصيل عن مدى الجهد الذي بذلته في العمل، عملت بالتأكيد بجد في مسيرتي للحصول على هذه الفرصة".

وأكد لامبارد حرصه على دعم دعوة ستيرلنغ من أجل مزيد من المساواة داخل اللعبة ووضع حد للإساءات العنصرية.

وأضاف لاعب "البلوز" ومنتخب إنجلترا السابق: "ما تحدث عنه رحيم سترلينغ في العام أو العامين الماضيين، كان شجاعاً بما فيه الكفاية للحديث عن قضايا ربما لم يتم التطرق إليها وكان ينبغي الإشارة إليها من قبل، أعتقد أن له الفضل الكبير في ذلك، كلاعب وكشخص، ما دافع عنه على مدى السنوات القليلة الماضية كان رائعاً".

ويعود سترلينغ جناح مانشستر سيتي إلى ستامفورد بريدج الخميس، للمرة الأولى منذ أن تعرّض لانتهاكات عنصرية مزعومة في لقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباراة الفريقين في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2018.

بعد تلك المباراة، طالب سترلينغ وسائل الإعلام التفكير في كيفية تصويرها للاعبين السود وكيف يؤثر ذلك على مواقف المشجعين.