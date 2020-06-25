رياضة | يوفنتوس يقتحم حرب ريال مدريد وليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقتحم حرب ريال مدريد وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في الصراع على التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغم أن صاحب الـ21 عامًا من أهم اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وانضم يوفنتوس إلى صراع ريال مدريد وليفربول الإنجليزي على التعاقد مع مبابي بطل كأس العالم رغم أن زين الدين زيدان المدير الفني للريال والألماني يورجن كلوب مدرب الريدز يعتبر أن اللاعب بمثابة الصفقة الأهم بالنسبة إليهم.

وتعد عملية نقل مبابي من سان جيرمان في منتهى الصعوبة بالنسبة لنادي يوفنتوس بسبب تمسك النادي الفرنسي به نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء الدوري الفرنسي في هذا الموسم.