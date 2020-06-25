الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | العطار يتابع مسحة أسوان الأولى بالمركز الأولمبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العطار يتابع مسحة أسوان الأولى بالمركز الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

زار وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المركز الأولمبي بالمعادي بتكليف من اللجنة الخماسية لحضور المسحة الأولى لاكتشاف فيروس والتي يجريها لاعبو فريق نادي أسوان استعدادا لاستئناف التدريبات.

 

Advertisements

ومن المنتظر أن يخوض أسوان تدريباته بالمركز الأولمبي بالقاهرة لحين تحديد مكان خوض مبارياته في المرحلة المقبلة في ظل الإجراءات الاحترازية.

 

وتابع العطار تفاصيل إجراء اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني وأفراد الفريق لمسحتهم الأولى وتحدث مع الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري المدير الفني الجديد.

 وحرص مسئولو اتحاد الكرة على حضور أغلب مسحات الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الكامل.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا