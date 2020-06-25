رياضة | العطار يتابع مسحة أسوان الأولى بالمركز الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العطار يتابع مسحة أسوان الأولى بالمركز الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المركز الأولمبي بالمعادي بتكليف من اللجنة الخماسية لحضور المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا والتي يجريها لاعبو فريق نادي أسوان استعدادا لاستئناف التدريبات. Advertisements ومن المنتظر أن يخوض أسوان تدريباته بالمركز الأولمبي بالقاهرة لحين تحديد مكان خوض مبارياته في المرحلة المقبلة في ظل الإجراءات الاحترازية. وتابع العطار تفاصيل إجراء اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني وأفراد الفريق لمسحتهم الأولى وتحدث مع الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري المدير الفني الجديد. وحرص مسئولو اتحاد الكرة على حضور أغلب مسحات الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الكامل.

Advertisements