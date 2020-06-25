رياضة | اتحاد الكرة يعلن 5 إصابات كورونا بفريق طنطا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن 5 إصابات كورونا بفريق طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن وجود 5 حالات جديدة بفيروس كورونا داخل نادي طنطا فى اليوم الثالث لاجراء المسحات .

و أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 5 حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

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وتبين أن الحالات الخمس في صفوف نادي طنطا، الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي.

وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

