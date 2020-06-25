رياضة | بعد عرض عملاق البريمير ليج.. والد نجم برشلونة يحسم موقفه من مغادرة كامب نو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عرض عملاق البريمير ليج.. والد نجم برشلونة يحسم موقفه من مغادرة كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم بوري فاتي والد أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الشاب مستقبل نجله بعد ربطه بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وكان فاتي قد تلقى عرضا خياليا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه لصفوف الفريق، ولكن إدارة البارسا تمسكت باللاعب.

وقال بوري فاتي في تصريحات لإذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية: ‘‘لا أعرف ما إذا كان مانشستر يونايتد مهتمًا بضم أنسو، لقد سمعت ذلك أيضًا لكنني لا أعرف، ونحن مرتاحون جدًا في برشلونة‘‘.

Advertisements

وتابع: ‘‘كل من يغادر برشلونة يريد العودة بعد ذلك، ونحن هنا ولا يجب أن نذهب، لا يزال لديه الكثير ليتعلمه‘‘.

وأكمل: ‘‘لا يجب أن يكون أنسو أساسيًا، إذا كان عمرك 17 عامًا وتناضل مع أسماك القرش، أنسو لا يزال لديه وقت طويل، وهو يستمتع بحلمه ويريد المزيد‘‘.

وأصبح فاتي خامس هدافي برشلونة في الليجا هذا الموسم بـ5 أهداف، ويقدم مستويات مميزة مع الفريق الكتالوني.