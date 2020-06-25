رياضة | طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك ويتمسك بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك ويتمسك بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولوا النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي بشكل نهائي إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك

تحدثت تقارير صحفية عن رفض طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب فكرة الانتقال إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير أن طاهر محمد طاهر يرغب في خوض تجربة جديدة داخل النادي الأهلي، لاسيما بعد تمسك إدارة الأحمر بضم المهاجم الدولي في الميركاتو الصيفي.

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وفي نفس السياق اتخذ النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

من جانبه تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تلقى إدارة ذئاب الجبل عرضاً رسمياً من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وكان محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب قد أعلن موافقة فريقه على إعارته طاهر محمد طاهر إلى الأهلي في الموسم الجديد.