الزمالك يجهز شكوى للمحكمة الرياضية بشأن خصم الثلاث نقاط

تجهز لجنة نادي القرن، برئاسة أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك، لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية تجاه قرار اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط بشأن مباراة الزمالك والأهلى. اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط بشأن مباراة الزمالك والأهلى. بالإضافة ىشكوى تجاه الهتافات العنصرية ضد محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الزمالك الذى تعرض لهجوم شديد من بعض الجماهير طوال الفترة الماضية.

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