الزمالك يُنهي مستندات "نادي القرن" لتقديمه للمحكمة الرياضية

حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على وضع شعار «نادى القرن الحقيقى» على بطاقة العضوية الجديدة للنادى الخاص بأعضاء الجمعية العمومية.

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أن قرار وضع جملة «نادى القرن الحقيقى» على بطاقة عضوية النادى لقناعة المجلس بأن الزمالك هو نادى القرن.

وفى سياق متصل، أنهت لجنة ملف نادى القرن بالزمالك المستندات الخاصة بالقضية التى سيتم تقديمها للمحكمة

وأكدت اللجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس القلعة البيضاء، أنه سيتم تقديم الشكوى إلى المحكمة الرياضية خلال 10 أيام بعد تجهيز كل المستندات والأوراق الخاصة بالقضية. القرن الحقيقى» على بطاقة عضوية النادى لقناعة المجلس بأن الزمالك هو نادى القرن.وفى سياق متصل، أنهت لجنة ملف نادى القرن بالزمالك المستندات الخاصة بالقضية التى سيتم تقديمها للمحكمة الرياضية للمطالبة بحق النادى فى استعادة لقب نادى القرن.وأكدت اللجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس القلعة البيضاء، أنه سيتم تقديم الشكوى إلى المحكمة الرياضية خلال 10 أيام بعد تجهيز كل المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.

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