رياضة | أرسنال يفاجيء برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرسنال يفاجيء برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي أرسنال الإنجليزي تحديد سعر مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والذي يعد المطلوب الأول لناديي ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم لكن اللاعب يرفض تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

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وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أرسنال لم يتوصل لأي اتفاق مع أوباميانج لتجديد عقده الذي سينتهي في عام 2021 مما يجبر إدارة الجانرز على تحديد سعره بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أن أرسنال لا يريد تكرار سيناريو الويلزي آرون رامزي الذي انضم ليوفنتوس في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي لذلك فإنه سيسمح لأوباميانج بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل إذا وصل السعر المناسب فيه.