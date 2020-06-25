رياضة | بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي والمعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي في الفترة المقبلة حسم مصيره بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

واستقر حسين السيد على وجهته المقبلة وذلك بعد فرمان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وطلب حسين السيد من وكيله أعماله البحث له عن عرض في أحد الأندية الخليجية تحديدًا في الدوري الإماراتي في الموسم المقبل وذلك عقب قرار المدير الفني السويسري بعدم عودته لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

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ويرغب حسين السيد في اللعب في الدوري الإماراتي بداية من الموسم المقبل لأنه لن يستمر في صفوف الصفاقسي التونسي أو العودة إلى صفوف الأهلي.

وليس لدى حسين السيد مانع في اللعب في مركز الجناح الأيسر مع أي فريق في الموسم المقبل وليس مركز الظهير الأيسر وذلك في حال وصول عرض له من أحد الفرق في الدوري الإماراتي.

ويرفض حسين السيد الاستمرار في الدوري التونسي مع الصفاقسي عقب نهاية فترة إعارته من قبل الأهلي وذلك بسبب ضعف راتبه السنوي ويرغب في اللعب في الدوري الإماراتي.