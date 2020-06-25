رياضة | جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج المدرب الإسباني بيب جوارديولا بتصريحات قوية، استفز فيها فريق ليفربول، بعد أن أكد أن دوري الأبطال وكأس إنجلترا أهم من تتويج ليفربول بلقب البريمير ليج.

وأكد الإسباني شدد في تصريحاته، على أن تركيزه ينصب على مسابقة كأس إنجلترا حيث يلاقي نيوكاسل في الدور ربع النهائي الأحد، ومسابقة دوري الأبطال التي ستستكمل في أغسطس (آب) بعد تعليقها منذ مارس (آذار) بسبب فيروس كورونا المستجد، وحيث بلغ الدور ثمن النهائي (فاز ذهاباً على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1).

وقال غوارديولا: "علينا أن نمضي يوماً بيوم، مباراة بمباراة لنصل إلى المباراتين الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، أي نيوكاسل الأحد المقبل، وخصوصاً مدريد" بعد أقل من شهرين.

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وقدم سيتي أداء قوياً في المباراتين اللتين خاضهما منذ استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو (حزيران) بعد التوقف بسبب "كوفيد-19"، فتغلب على آرسنال (3-0) وبيرنلي (5-0).

وعلى رغم ذلك، شدد غوارديولا على أن لاعبيه لا يزالون غير جاهزين بدنياً لخوض مباراة من 90 دقيقة كل ثلاثة أيام، معتبراً أن ذلك "لن يحصل".

وألمح إلى أن الفريق، وعلى رغم خوضه المباراة الصعبة ضد تشيلسي (صاحب المركز الرابع) الخميس، ستكون عينه "على مباراة نيوكاسل، هذه بمثابة مباراة نهائية بالنسبة إلينا".

ويحمل مانشستر سيتي لقب مسابقة كأس إنجلترا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على واتفورد بنتيجة 6-0.