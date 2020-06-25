شكرا لقرائتكم خبر عن «أشعر براحة نفسية».. يورجن كلوب يكيل المديح لفريقه بعد سحق كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كان من المفترض أن تكون ليلة تحتفل فيها الجماهير في مدرجات أنفيلد باقتراب ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن بعد الفوز 4- صفر على كريستال بالاس قال المدرب يورجن كلوب إن لاعبيه صنعوا أجوائهم الخاصة.

وفي أول مباراة لليفربول على ملعبه منذ توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا أحرز الفريق 4 أهداف ليفوز على ضيفه ويصبح على بعد نقطتين من حصد لقبه الأول في الدوري في 30 عاما.

وقال كلوب الذي يمكن لفريقه حصد اللقب لو فشل مانشستر سيتي في الفوز، الخميس، على مستضيفه تشيلسي: «تخيلوا لو كان الملعب مليئا بالجماهير والجميع يشاهدون ما حدث».

أضاف: «لا أعتقد أن الأداء كان يمكن أن يكون أفضل لأن لاعبي فريقي لعبوا وكأن الجماهير تملأ المدرجات. الأجواء على أرض الملعب كانت مذهلة».

وهز ترينت ألكسندر وأرنولد ومحمد صلاح وفابينيو وساديو ماني الشباك ليحصد ليفربول النقاط الثلاث.

وأضاف كلوب: «اعجبت بالأداء كثيرا. التقدم 4-صفر في 87 دقيقة وأربعة لاعبين يضغطون على أحد لاعبي كريستال بالاس كأنها الكرة الوحيدة في العالم، أحببت ذلك كثيرا، نتيجة رائعة وأداء مذهل».

تابع قائلًا: «أسلوب لعبنا والحماس الذي أظهرناه كان استثنائيا وهناك بعض اللحظات لم أصدقها. على أرض الملعب لا أعتقد أنه كان يمكننا تقديم أداء أفضل بوجود الجماهير، لا أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل من ذلك. أنا سعيد للغاية لأننا أظهرنا أننا نفعل ذلك من أجل الجماهير حتى لو لم تكن هنا. أشعر براحة نفسية حاليا».

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وسيشاهد كلوب مباراة سيتي وتشيلسي والتي يمكن أن تنهي انتظار فريقه الطويل للقب الدوري لكن انتصار سيتي سيمهد الطريق أمام مواجهة مثالية بين ليفربول وفريق المدرب بيب جوارديولا في الثاني من يوليو.

وقال كلوب: «يجب على مشاهدة مباراة الغد لأننا سنلعب ضدهم بعد أسبوع. هذا جزء من الاحترافية والقيام بعملي».