شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض مغالاة الذئاب في صفقة شراء طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو النادي الأهلي مغالاة نظرائهم في المقاولون العرب بخصوص صفقة شراء طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لحسم الصفقة، وأشترط المقاولون العرب الحصول على 2 مليون دولار أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري للاستغناء عن طاهر وذلك بعد تخفيض مطالبهم والتي وصلت في بداية المفاوضات لـ4 مليون دولار، في الوقت الذي صرف مسئولو المقاولون العرب النظر عن فكرة اعارة اللاعب للأهلي خوفاً من انخفاض القيمة التسويقية للاعب مستقبلاً.

Advertisements

ورصد الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه لشراء طاهر بخلاف الموافقة على إعارة 2 لاعبين، وهو العرض الذي تتحفظ عليه إدارة المقاولون العرب، ويرفض الأهلي الاستعجال في إتمام صفقة طاهر خاصة وأن هناك مفاوضات قوية مع عدده بدائل أبرزهم رمضان صبحي الذي يحاول الأهلي الإبقاء عليه، بجانب الدخول في مفاوضات مع مهاجمين أخرين أبرزهم حسام حسن مهاجم سموحة وجاكسون موليكا لاعب مازيمبي وسيرينو نجم صن داون الجنوب افريقي.

كما يرفض مسئولو الأهلي مغالاة المقاولون في جزئية نسبة إعادة البيع حيث يشترط المقاولون الحصول على 40 % نسبة إعادة بيع، بينما يوافق الأهلي على أن تكون النسبة 15 % فقط، خاصة وأنه من المنطقي أن تقل القيمة التسويقية لكل اللاعبين بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت بشكل سلبي على اقتصاديات كل الفرق، وذلك ليس في مصر ولكن في العالم كله.