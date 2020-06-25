شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون وادي والعراقي هما صفقتيّ الزمالك السوبر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن الصفقتين السوبر اللذان تم الحصول علي توقيعهما منذ أيام ، هما لاعبان داخل الدوري المصري ويلعبان في فريق واحد ، ويأتي هذا بعد تصريحات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التي اعلن خلالها عن نجاح فاروق جعفر مستشار مجلس الزمالك لشئون الكرة، وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة جلسة مع صفقتين سوبر والحصول علي توقيعهما رسميا لينهي الزمالك التعاقد مع 4 لاعبين سوبر.

وأضاف المصدر ان الصفقتين الأخيرتين اللتان ابرمها الزمالك من الممكن أن يكونا كريم العراقي ومحمود وادي لاعبا المصري البورسعيدي، علي ان يتم تفعيل الصفقتين والاعلان عنهما فور الحصول علي موافقة ناديهما، خاصة أن المصرى لم يوافق علي بيع أي لاعب رسميا حتي الان لحين حل أزمة القيد في الاتحاد الدولي.

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وفجر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة قوية لجماهير الزمالك بعدما اكد ان إدارة النادي حصلت علي توقيع 4 صفقات سوبر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وأضاف رئيس الزمالك ان الزمالك نجح في الحصول علي توقيع 4 صفقات سوبر حتي الان مقدما وعد لجماهير الزمالك بان الصفقات الأربعة الذين تم الحصول علي توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.

كما أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان اتحاد الكرة اصدر قرار بتغريم احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 مليون جنيه لصالح الزمالك التي حصل عليها الشناوي من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز ، ووجه مرتضي منصور طلب الي سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط علي اللاعب لشداد الغرامة بدلا من إيقافه.