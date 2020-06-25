شكرا لقرائتكم خبر عن مسحات للحكام قبل 48 ساعة من معسكر الاستعداد للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الحكام لإجراء مسحة الكشف عن فيروس كورونا قبل معسكر الاستعداد للدوري ب48 ساعة وفقا للاتفاق بين لجنة الحكام واللجنة الطبية بعدما رفضت لجنة الحكام إجراء المسحات حاليا لاسيما وأن الحكام يتدربون بشكل منفرد ولا يحتاجون الي مسحات في الوقت الحالي الا انه سيكون ضروريا عمل مسحات لهم قبل دخول المعسكر المغلق قبل انطلاق الدوري ب12 يوما .

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن خلال شهر من الآن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام، بعد تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث ترغب لجنة الحكام فى بدء تأهيل وتجهيز الحكام لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى وصلت لـ3 أشهر.

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من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن عودة النشاط الرياضى مسئولية يجب أن تتحملها عناصر المنظومة الرياضية، بعد طول فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك على هامش تواجده فى اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الذى أقيم بمقر اتحاد الكرة لمناقشة استئناف الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى بالكامل.

وقال عبد الحفيظ، عودة النشاط الرياضى مسئولية علينا تحملها، لاعبو الأهلى لديهم معنويات عالية ويتعاملون مع الموقف باحترافية، العالم كله أصبح مجبراً على التعايش مع كورونا، و4 أسابيع كافية لإعداد اللاعبين قبل استئناف الدوري.

وحضر عدد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لحضور اجتماع مدربى الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدورى، لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز.