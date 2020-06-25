رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي أتالانتا من الفوز على نظيره نادي لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أتالانتا إلى ٥٤ نقطة ليتواجد فب المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي لاتسيو عند ٦٢ نقطة ليستمر في المركز الثاني.

ويستعرض لكم موقع "كورنر سبورت" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:

١- يوفنتوس ٦٦ نقطة

٢- لاتسيو ٦٢ نقطة

٣- إنتر ميلان ٥٨ نقطة

٤- أتالانتا ٥٤ نقطة

٥- روما ٤٨ نقطة

٦- نابولي ٤٢ نقطة

٧- بارما ٣٩ نقطة

٨- ميلان ٣٩ نقطة

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٩- هيلاس فيرونا ٣٨ نقطة

١٠- كالياري ٣٥ نقطة

١١- بولونيا ٣٤ نقطة

١٢- ساسولو ٣٢ نقطة

١٣- فيورنتينا ٣١ نقطة

١٤- تورينو ٣١ نقطة

١٥- أودينيزي ٢٨ نقطة

١٦- سامبدوريا ٢٦ نقطة

١٧- جنوي ٢٥ نقطة

١٨- ليتشي ٢٥ نقطة

١٩- سبال ١٨ نقطة

٢٠- بريشيا ١٧ نقطة