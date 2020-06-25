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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مايوركا الليلة لاستعادة الصدارة من برشلونة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي سيكون مسرحا لمباراة فريق ريال مدريد وضيفه ريال مايوركا، وذلك ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويمني الفريق الملكي النفس باستعادة صدارة الليغا من برشلونة، الذي انتزعها منه عقب فوزه الصعب على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف يتيم، أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قد تشهد تشكيلة ريال مدريد اليوم بعض التغييرات، حيث يسعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإراحة عدد من لاعبيه، جراء ضغط المباريات، إضافة إلى غياب لاعبه البرازيلي كاسيميرو بسبب البطاقات الصفراء.

وتوقعت الصحيفة، إبقاء قائد الفريق وقلب دفاعه سيرخيو راموس وزميله الظهير الأيمن داني كارفاخال على دكة البدلاء، والزج بالمدافعين البرازيلي إيدير ميليتاو والفرنسي فيرلاند ميندي بدلا منهما.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام ضيفه ريال مايوركا:

حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا

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الدفاع: البرازيلي مارسيلو، البرازيلي إيدير ميليتا، الفرنسي رافائيل فاران، الفرنسي فيرلاند ميندي

خط الوسط: الألمانيان توني كروس، فيديريكو فالفيردي، الكرواتي لوكا مودريتش

خط الهجوم: البلجيكي إيدين هازارد، الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي رودريغو غويس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الليغا، برصيد 65 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة.

بينما يشغل ريال مايوركا المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة فقط.