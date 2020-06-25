شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود لـ«التتش» رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب قرارا بمنع تولى حسام عاشور، لاعب الوسط المدافع للفريق الكروى الأول، أي منصب داخل النادى مدى الحياة أو دخول النادى في المرحلة المقبلة، بسبب الخلافات التي نشبت بين إدارة النادى واللاعب في أعقاب أزمة تحديد مباراة اعتزاله، فضلا عن إعلان النادى من خلال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن علاقة النادى باللاعب قد انتهت بعد الفيديو الذي تحدث فيه «عاشور» وانتقد فيه تعامل إدارة النادى معه وتجاهل تاريخه، فيما لايزال يفاضل اللاعب بين عروض محلية وسعودية من أجل استكمال مسيرته في الملاعب خلال المرحلة المقبلة.

فيما رفض أربعة لاعبين من الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الدخول في صفقة تبادلية لإتمام صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب التي يجريها مسؤولو القلعة الحمراء مع نظرائهم في ذئاب الجبل لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، طلب استعارة أي من الرباعى حسين السيد وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

كانت المفاوضات قد بدأت بين الجانبين خلال الأيام الماضية، وطلب مسؤولو المقاولون العرب الحصول على 40 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب واستعارة لاعبين، في الوقت الذي يرفض فيه مسؤولو الأحمر الشروط المالية للمقاولون العرب.

فيما تأكد غياب حسين الشحات لاعب الوسط المهاجم حتى نهاية الموسم بعد إجرائه جراحة «الفتاق» خلال الأيام الماضية، والتى أكد خلالها الأطباء أن اللاعب يحتاج للعلاج لمدة تزيد على 6 أسابيع حتى يتعافى من أثر الجراحة.

ورفض «الشحات» الاتهامات التي طالته خلال الفترة الماضية بسبب تعمده إجراء الجراحة خلال الفترة التي عادت فيها التدريبات رغم أنه كان يمكنه أن يجريها أثناء فترة توقف النشاط، وحمل «الشحات» مسؤولية تأخر إجراء الجراحة إلى المسؤولين بالنادى بعدما طلب منهم أكثر من مرة إنهاء الإجراءات الخاصة بإجراء الجراحة في فترة سابقة لكنهم لم يردوا عليه، يأتى هذا في الوقت الذي فتحت فيه لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تحقيقا من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لتأخر إجراء جراحة «الشحات».

من جهة أخرى، استقر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على تغريم صالح جمعة لاعب الوسط المهاجم الذي حضر متأخرا عن موعد انطلاق المران لأكثر من 50 دقيقة.

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واستأنف، الأربعاء، الفريق الكروى الأول تدريباته اليومية بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب توقف النشاط الكروى لانتشار فيروس كورونا.

وخضع كافة اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراءات احترازية قبل المران بقياس درجة حرارة كل لاعب قبل نزوله المران، فضلا عن تعقيم كافة أرجاء الملعب ودكة البدلاء في ظل بوابة التعقيم التي خصصت للاعبين قبل دخولهم إلى غرف الملابس، وقاد المران ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، في ظل غياب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الذي لم يحدد موقفه من العودة بشكل نهائى، وركز «سيزا» خلال المران على التدريب البدنى في ظل الوزن الزائد لعدد من اللاعبين الذي لاحظه الجهاز الفنى قبل انطلاق التدريب في يومه الأول، فيما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى خضعت للمران في الثامنة والنصف من صباح الأربعاء، والثانية تدربت في العاشرة صباحا.