شكرا لقرائتكم خبر عن أول 8 حالات «كورونا» تهز عرش الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ظهور أول 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى فرق الدورى المصرى التى خضعت لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، كإجراء أول ضمن الدليل الاسترشادى الذى أعدته وزارة الشباب والرياضة ضمن الكود الخامس الخاص بعودة النشاط الرياضى واستكمال الدورى الممتاز.

وأصدرت الجبلاية بيانا رسميا بظهور أول 6 حالات اصابة بفيروس كورونا وايجابية عينة المسحات لـ6 أفراد من فرق الدورى التى خضعت للمسحة الأولى وجاء نص البيان الرسمى: «كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد فى اليوم الثانى للمسح الطبى الذى أجرته أندية الدورى الممتاز تمهيدا لعودة المسابقات وشمل المسح الطبى اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق»، فيما ظهرت حالتين أخرتين لم يتم الإعلان عنهم رسمياً من اللجنة الطبية بالجبلاية حتى مثول الجريدة للطبع، ليصبح عدد المصابين ٨ حالات.

ورفض اتحاد الكرة الإفصاح عن هوية المصابين الستة إلا أنهم أكدوا إخطار أنديتهم الأربعة بأسماء المصابين رسميا وطالبتهم بتطبيق إجراءات وبرتوكول العزل الطبى للمصابين والمخالطين وعدم السماح للمصابين بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفرق تحت أى ظروف لتفادى عدوى أى فرد آخر بهذه الأندية.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع داخل الجبلاية أن المصابين الستة عبارة عن لاعبين وإداريين وعاملين بأندية إنبى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى وأن هذه الأندية بدأت بالفعل فى عزل مصابيها وعدم السماح لهم بالمشاركة فى التدريبات أو الحضور إلى النادى ومطالبة المخالطين لهم بالعزل 14 يوما، وأعلن نادى الاتحاد رسمياً أن لاعبا بالفريق أصيب بفيروس كورونا، فيما أعلن نادى إنبى وجود ٤ حالات إصابة بكورونا هم: لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفنى وعامل غرف الملابس. يأتى هذا فيما يحيط الغموض بموقف عودة أندية إنبى والمقاولون والاتحاد للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أبدى عدد كبير من اللاعبين خوفهم من العدوى والإصابة بفيروس كورونا، خصوصا أنهم خالطوا المصابين أثناء إجراء المسحة دون أن يعلموا بإصابتهم

فى سياق متصل، طالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، اتحاد الكرة برفع تقرير مفصل عن الحالات الستة المصابة بفيروس كورونا والتى ثبتت إيجابية عينتها وطالب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالوزارة والاتحاد بمتابعة المصابين والتأكد من التزامهم بالعزل التام وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتفادى انتقال العدوى أكثر من ذلك.

فيما تتهى اليوم الخميس مدة إجراء المسحات لأندية الدورى وفقا للمواعيد التى حددتها اللجنة الطبية دون إجراء الزمالك والإسماعيلى للمسحات ويحاول مسؤولى الجبلاية إقناع الناديين بتحديد موعد آخر مناسب للخضوع للمسحات فى ظل رفضهم القاطع للأمر.

فى شأن آخر أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أنه يتابع عن كثب تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى فى ضوء القرارات التى صدرت عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه جار حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية.

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وعقد صبحى اجتماعا مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة أزمة فيروس كورونا أنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أى مسابقات أو منافسات رياضية بعدما أعلن اتحاد اليد إلغاء الدورى هذا الموسم.

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات فى جميع الاتحادات بما فى ذلك كرة القدم طبقا لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أى مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أى هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء. وأوضح الوزير بأن اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها القيام بإعمال شؤونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، مشيراً بأنه ستتم المتابعة الدقيقة والشاملة لعمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة والواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة ووفقاً للخطة الموضوعة لذلك والمتضمنة بدء التدريبات أول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل.

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