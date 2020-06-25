شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يشدد على بقاء جون أنطوى وإريك تراورى بين صفوف بيراميدز الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن ثنائى هجوم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، الغانى جون أنطوى والبوركينى إريك تراورى، البقاء وسط صفوف الفريق السماوى بالموسم المقبل، بعد أن أبدى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى الفنى، رغبته فى استمرارهما مع بيراميدز وعدم التفريط فى خدمات أى منهما خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لاسيما وأن أنطوى وتراورى يعدان من القوام الأساسى للفريق ومن الصعب الاستغناء عن خدماتهما.

وأوضحت التقارير الغانية أن أنطوى يرغب فى الرحيل عن الدورى المصرى بشكل عام والتوجه إلى إحدى دوريات الخليج، وقال موقع "غانا ويب" الغاني، إن أنطوى بدأ التفكير فى ذلك ظنا منه أنه ليس الخيار الهجومى الأول بالنسبة للكرواتى أنتى تشاتشيتش، مدرب بيراميدز، وذلك على الرغم من التقارير التى تؤكد أن الكرواتى أنتى تشاتشيتش يتمسك ببقاء أنطوى متحفظًا على مقترح إدارة التعاقدات بالنادى بإمكانية الاستغناء عن خدمات "أنطوى"، خاصة بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية فى الفترة الحالية حيث منذ انضمامه لـ بيراميدز فى 2019 ظهر فى 32 مباراة ونجح فى تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

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جون أنطوى كان على ردار نادى الزمالك، من أجل ضمه والتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ثم صرفت إدارة القلعة البيضاء النظر عن ضم اللاعب، مفضلين التعاقد مع مهاجم أخر مميز يستطيع قيادة هجوم الفارس الأبيض فى الفترة المقبلة.

كما وضعت إدارة الأهلى البوركينى إريك تراورى ضمن حساباتها لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن مغالاة مسئولو بيراميدز فى المقابل المادى المطلوب للاستغناء عن خدمات اللاعب جعلت إدارة القلعة الحمراء تتراجع عن اتمام الصفقة، ليضمن الثنائى الاستمرار مع الفريق السماى بالموسم الكروى الجديد.