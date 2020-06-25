شكرا لقرائتكم الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون على ضم 5 صفقات فقط في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي ضم 5 صفقات فقط في الميركاتو الصيفي المقبل، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي اتفقا علي ضم 5 صفقات في الصيف المقبل، وأصبح أمام الزمالك صفقة واحدة فقط لاغلاق باب المفاوضات والتعاقدات مع اللاعبين بعدما اعلن امس رئيس الزمالك مرتضي منصور عبر قناة الزمالك ان إدارة النادي نجحت في انهاء 4 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

من ناحية اخري، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة ان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ابلغ أعضاء اللجنة الخماسية في اجتماع أمس ان الاتحاد الافريقي " كاف " اخطر الزمالك بعودة التدريبات 10 يوليو المقبل، وأضاف المصدر ان أعضاء اللجنة الخماسية أكدوا لكارتيرون ان الكاف يحدد مواعيد المباريات الرسمية وليس له علاقة بتدريبات الفرق او المنتخبات.

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من جانبه أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدورى لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وكشف رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدورى بعد الاستماع للرأى الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسى كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدورى فى ظل الظروف الحالية .

وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.