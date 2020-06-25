شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..طلائع الجيش يخوض المران الثانى قبل المسحة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته فى ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لعودة الدوري ، وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه تلقى اخطاراً من اتحاد الكرة بتحديد الواحدة ظهر غداً الجمعة موعداً لإجراء مسحة كورونا الثانية للاعبين والجهاز الفنى والاداريين.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني مرانه الأول أمس الأربعاء استعدادا لعودة بطولة الدوري بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، وتدريب اللاعبين على مجموعتين الأولي في الثالثة عصرا والثانية في الخامسة علي ستاد جهاز الرياضة العسكري .

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وفي وقت سابق أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها ظهر الاحد جاءت سلبية مائة بالمائة، وقال المهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت با بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع.

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على ملامح فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية، وأجرى لاعبو الطلائع والجهاز الفنى مسحة كورونا الأولى صباح الأحد الماضي استعداداً لعودة التدريبات . ويغيب الثنائى أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش ومحمد سعد سمير مدافع الطلائع الصاعد عن فترة إعداد فريقهما استعداداً لعودة الدورى بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة، حيث يخضع أحمد علاء المصاب بالرباط الصليبى لجلسات تأهيل، فيما لا يزال محمد سعد سمير مدافع الفريق الصاعد فى فترة الراحة عقب إجرائه جراحة باليد، فيما عدا الثنائى يصبح فريق الطلائع كامل العدد لبداية التدريبات بعد انتهاء مسحات كورونا .

من جهته حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.