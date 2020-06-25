شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات خارج حسابات الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو نادى الزمالك إلى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى المقبل فى من حيث الصفقات الجديدة والراحلين ، حيث يتم التنقيب عن احتياجات الفريق فقط ووضع الصفقات التى لم تضيف جديدا للفريق جانبا ،حيث تم رفض أكثر من صفقة و استبعاد أخرى .

و يرصد الخليج 365 الصفقات المستبعدة فى القلعة البيضاء فى التقرير التالى :

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن المهدى أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربى، خارج حسابات النادى الأبيض، بعد التقارير المختلفة التى ربط اسم اللاعب بالزمالك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الكروى المقبل، إلا إن مصدر مطلع بقلعة ميت عقبة شدد أن لاعب حسنية أغادير خارج حسابات قلعة ميت عقبة.

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تلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك، عرضاً من أحد الوسطاء بشأن انتقال محمد فتحى، لاعب وسط بيراميدز، إلى قلعة ميت عقبة، فى إطار بحث النادى الأبيض عن تدعيم مركز الوسط، خلال فترة الانتقالات المقبلة، إلا أن ذلك الترشيح لم يلقى تحركا جادا من قبل إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة ليتأكد للوسطاء أن اللاعب خارج حسابات القلعة البيضاء فى الموسم الجديد بعد عرضه على إدارة الكرة بالنادى الأبيض.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد فكرة التعاقد مع مدافع أجنبى فى فترة الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل امتلاك الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى، إلى جانب حاجة النادى الأبيض لتدعيم بعض المراكز الأخرى التى تشكل أهمية فى أولويات التدعيم، مثل مراكز الوسط والهجوم ومركز الظهير الأيمن، وذلك بخلاف ازدحام قائمة الأجانب فى الزمالك، حيث يمتلك الفريق عدد كبير من اللاعبين أجانب، وأعلن مسئولى النادى فى أكثر من مناسبة استمرار ثلاثى من بينهم وهم التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لذا ستكون الأولوية فى التعاقد مع لاعب أجنبى فى المراكز التى يحتاج فيها الفريق إلى دعم بصورة أكبر وليس مركز المدافع.

واستبعد مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع زياد بوغطاس مدافع فريق النجم الساحلى التونسى فى الموسم الجديد، بعد ترشيحه من جانب بعض وكلاء اللاعبين لإدارة الكرة بقلعة ميت عقبة، بعدما أصبح لاعبا حرا بسبب خطأ إدارى لناديه وفقا للتقارير المختلفة التى شهدتها الساعات الماضية وربطت اسمه بالزمالك، حيث حاول وسطاء إقناع مسئولى الأبيض بالتعاقد معه، خاصة أن النادى لن يتحمل سوى راتبه السنوى إلا أن عدم حاجة الأبيض إلى مدافع أجنبى أدت إلى رفضت الاقتراح حتى حال إجادته اللعب فى مركز الظهير الأيمن، حيث ترغب إدارة نادى الزمالك فى تدعيم تلك الجبهة بلاعب يكون ذلك مركزه الأساسى وليس لاعبا يتم توظيفه بها.