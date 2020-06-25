رياضة | بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح ليفربول ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها بملعب أنفيلد رود، في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الأنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد للريدز في الدقيقة 23 من ركلة حرة، ثم أضاف الهدف الثاني، النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، أضاف البرازيلي فابينيو الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يختتم ساديو ماني سجل أهداف ليفربول في الدقيقة 69.

رفع ليفربول رصيده للنقطة 86، ويكفيه الحصول على نقطتين فقط، للتويج باللقب رسمياً، بينما ظل كريستال بالاس تاسعاً برصيد 42 نقطة.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 3/0، حيث سجل الفرنسي أنتوني مارسيال ثلاثية فريقه.

وفاز وولفرهامبتون على ضيفه بورنموث بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة إيفرتون ومضيفه نوريتش سيتي.

وحقق أستون فيلا تعادلاً هاماً أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1، حيث سجل هدف الفيلانز، النجم المصري أحمد المحمدي.

وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم على النحو التالي:

1- ليفربول 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي 63 نقطة.

3- ليستر سيتي 55 نقطة.

4- تشيلسي 51 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 49 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 49 نقطة.

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7- توتنهام 45 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.

9- كريستال بالاس 42 نقطة.

10- إيفرتون 41 نقطة.

11- أرسنال 40 نقطة.

12- بيرنلي 39 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.

14- ساوثهامبتون 37 نقطة.

15- برايتون 33 نقطة.

16- واتفورد 28 نقطة.

17- وست هام يونايتد 27 نقطة.

18- بورنموث 27 نقطة.

19- أستون فيلا 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 31 نقطة.