رياضة | هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في إتمام صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي ينتقل بموجبه البوسني ميراليم بيانيتش نجم السيدة العجوز إلى البرسا مقابل رحيل البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة إلى البيانكونيري.

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ميلو منفتح في الأيام الماضية على إمكانية الانضمام إلى يوفنتوس بعد أن كان يرفض الرحيل عن صفوف البلوجرانا.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميسي يفضل انضمام بيانيتش إلى الفريق وأنه يرغب في إتمام الصفقة التبادلية، حيث يعتبر آرثر خارج تفضيلات النجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لا سيما أن الصفقة التبادلية يجب أن تتم بحلول 30 يونيو الحالي كحد أقصى من أجل ضبط ميزانية الناديين.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن النجم البرازيلي كان قد انضم إلى برشلونة مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونًا كمتغيرات بينما تُقدر قيمة البوسني بيانيتش بـ50 مليون يورو.