رياضة | عبد الحفيظ يكشف موقف فايلر وكواليس اجتماعه بلاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف موقف فايلر وكواليس اجتماعه بلاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اجتماعه بلاعبي الأهلي، وتفاصيل عودة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي للفريق مرة أخرى.

وصرح عبد الحفيظ اليوم: "اجتمعنا مع اللاعبين اليوم بعد فترة طويلة، لكننا لن نكون بحاجة لهذا الأمر، تطبيقاً لسياسية التباعد الإحتماعي، خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "سيأتي اللاعبون بملابس التدريب من المنزل، في ظل غلق غرف غلق الملابس، بسبب فيروس كورونا".

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وواصل: "الأمور سارت بشكل جيد في اليوم الأول للمسحات، وجميع اللاعبين التزموا بالتعليمات".

واستطرد: "تم وضع برنامج تدريبي متدرج الحمل لجميع اللاعبين، استعداداً لعودة الدوري مرة أخرى".

وعن موقف رينيه فايلر، قال: "نحن على تواصل مستمر مع رينيه فايلر، ولكنه لم يحدد بعد موعد عودته للفريق".

وأتم: "معنويات جميع اللاعبين عالية، والجميع مستعد لعودة الدوري، والأهلي يتعامل باحترافية مع أزمة كورونا".