رياضة | الأهلي ينفي وصول عروض خارجية لصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينفي وصول عروض خارجية لصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لتسويق لاعب الوسط صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما خرج اللاعب من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء . ولم يدخل صالح جمعة ضمن قائمة النادى الأهلى تحت قيادة فايلر خلال الفترة الماضية وطلب المدرب السويسري تسويقه وعدم الحاجة له . وكشفت تقارير صحفية عن نفي النادى الأهلى وجود أى عروض خارجية لضم صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . وسيدرس مسؤولى القلعة الحمراء أى عرض لضم اللاعب بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري.

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