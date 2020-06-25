رياضة | ألكانتارا يصدم بايرن ميونيخ بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألكانتارا يصدم بايرن ميونيخ بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني صدمة من لاعب فريقه الأول لكرة القدم الإسباني تياجو ألكانتارا، والذي سوف ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل.

بايرن ميونخ كان يخطط خلال الفترة الحالية لتمديد عقود عدد من لاعبي الفريق، أمثال، توماس مولر ومانويل نوير وألفونسو ديفيز، الذي يأتي من ضمنهم تياجو.

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وكان تحدث مسئولو بايرن مع اللاعب بشأن تجديد عقده، وتم الاتفاق على كل شيء، في الرابع من مايو الماضي، على حسب ما ذكرت تقارير صحفية، وهو ما تراجع عنه اللاعب.

ويرى تياجو أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة،خاصة مع اهتمام ليفربول بخدماته، في الوقت الذي لم يتم استبعاد فكرة عودته إلى إسبانيا من بوابة فريقه السابق برشلونة.

جدير بالذكر أن تياجو ألكانتارا كان انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في صيف 2013.