رياضة | الزمالك ينفي انتقال محمد عبدالغني لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفي انتقال محمد عبدالغني لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل الأخبار المتداولة بخصوص إنتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور بأن الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل عبد الغني عن الزمالك كلام فارغ، فهو من أفضل المدافعين في مصر ولا يوجد اي نية لرحيله عن الفريق.

واضاف: احذر احدى الوسائل الصحفية التي تقوم بنشر أخبار كاذبة على نادي الزمالك بشكل يومي، وأقول لجماهير نادي الزمالك لا تلتفتوا إلى هذه النوعية من الأخبار الكاذبة

وتابع : مرتضى منصور يظهر بشكل يومي لأنه المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، يجب الرد على الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على نادي الزمالك.