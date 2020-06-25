رياضة | لاعب برشلونة يقترب من إلانضمام لصفوف يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب برشلونة يقترب من إلانضمام لصفوف يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب الدولي البرازيلي آرثر ميلو من الإنضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قادما من صفوف نادي برشلونة الإسباني في مقابل انتقال اللاعب الدولي البوسني بيانيتش الي النادي الكتالوني.

وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية:" لاعب وسط برشلونة آرثر آقرب الآن إلى يوفينتوس، يبدو أن البرازيلي خارج أسوار الكامب نو هذا الصيف والآن يستمع إلى عرض النادي الإيطالي، العملية في مراحلها النهائية حيث سينضم اللاعب البرازيلي لصفوف النادي الإيطالي بينما ينتقل بيانيتش لصفوف البارسا".

وأضافت الشبكة أن ‏برشلونة ويوفنتوس كانا متفقين منذ فترة طويلة واليوم لا يوجد سوى موافقة آرثر الذي أكد من قبل رغبته في البقاء بصفوف النادي الكتالوني لكن اللاعب ارهق من الضغوطات لذلك إستمع لمقترحات النادي الإيطالي حيث يريد إرتفاع قوى في الراتب فقط وسيوافق.

وطلب آرثر رفع الجزء الثابت وقبل كل شئ مكافآت الأداء التي ستقوده إلى كسب 8 مليون يورو سنويًا سيتلقى 4 أضعاف ما يحصل عليه اليوم في برشلونة يوفينتوس يعد عرضه النهائي في الساعات المُقبلة.