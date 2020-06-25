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رياضة | الزمالك يتمسك بعدم استكمال الدوري ويطالب بعقد جلسة مع رئيس الوزراء

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتمسك بعدم استكمال الدوري ويطالب بعقد جلسة مع رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقراراه بعدم استكمال مباريات بطولة الممتاز خلال نسختها الحالية 

وقال منصور: متمسكين بقرارانا بعدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وهذا ليس قرار نادي الزمالك فقط بل قرار ١٣ نادٍ لهم رؤوساء أندية محترمة

واضاف: احترامنا لدولتنا ليس له حدود ونحن ندعم الدولة في جميع قراراتها ، ونقف بجانب الحكومة وجميع الوزراء المحترمين، ونعلم التحديات الكبيرة التي تخوضها الدولة

وتابع : الدولة بكل القضايا الهامة التي تعمل عليها، لا تفكر في بطولة الدوري الذي يريد البعض اهداءه إلى بيبو، متمسكين بقرارانا وأقول لسيادة رئيس الوزراء لك منا كل الاحترام وننتظر عقد جلسة مع الأندية والرؤساء والمدربين لسماع رأينا، وبعدها سنخضع لأي قرار يخرج من الدولة يتوافق مع اللوائح والقوانين.

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