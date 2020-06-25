رياضة | ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لبيع ١٠ لاعبين من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تفشي فيروس كورونا والخسائر المالية من انتشار الوباء العالمي.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة الريال تتوقع ميركاتو صيفي حافل بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول لذلك تتطلع إلى منحهم الفرصة مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول مقابل التضحية بالكبار وهم 10 لاعبين على الأقل

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال يرغب في استعادة المغربي أشرف حكيمي مع بروسيا دورتموند الألماني وسيرجيو ريجليون في إشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديجارد في ريال سوسيداد الإسباني.