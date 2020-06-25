رياضة | الزمالك يكشف موعد صرف مستحقات لاعبيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف موعد صرف مستحقات لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه سيتم صرف كافة المستحقات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم يوم ٢ يوليو القادم.

وقال منصور: أشكر جميع اللاعبين على النسبة التي قاموا بالاستغناء عنها خلال الفترة الأخيرة، وجميع مستحقاتهم سيتم صرفها في شهر يوليو القادم.

واضاف: هناك بعض الحملات ضدي وضد نادي الزمالك تقول بأننا ضد الدولة، وذلك بعد قرار النادي بعدم استكمال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع : مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو اول واكثر من دعم وساند الدولة المصرية في جميع الملفات الصعبة، وهو كان اول من يرد على اي مشكك او متهجم على الوطن.