رياضة | محمد فضل يكشف حقيقة تدخل هانى أبوريدة فى لائحة اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يكشف حقيقة تدخل هانى أبوريدة فى لائحة اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، استيائه من هجوم البعض علي اللجنة الخماسية، بسبب لائحة النظام الأساسي الجديدة، التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، مشيرً إلي أن الحديث عن تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد عضو مجلس الادارة السابق، عار تمامًا من الصحة.

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وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار:

"المهندس هاني عضو المكتب التنفيذي لم يتدخل في وضع أي بند من بنود اللائحة، وكذلك أحمد مجاهد الذي يعد من أقوي الأسماء لائحيًا في الكرة المصرية".

ونفي فضل وجود أية خلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية، مشيرًا إلي أنه لم يختلف سوي مرة وحيدة مع الدكتور جمال محمد علي عضو اللجنة، وانتهي الأمر تمامًا.