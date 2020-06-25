شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم بيراميدز.. 8 أندية قهرت الأهلي والزمالك في موسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على مدار تاريخ الكرة المصرية فى القرن الحادى والعشرين نجحت ثمانية أندية محلية فى تحقيق الانتصار على القطبين الأهلى والزمالك فى موسم واحد، لتنتزع لقب «قاهر القطبين»، بعد إلحاق الهزيمة بالأحمر والأبيض،

ونرصد من خلال التقرير التالى بالتفصيل السقوط المدوى للأهلى والزمالك أمام 8 أندية فى موسم واحد بالألفية الحالية:

تمكن فريق نادى الإسماعيلى من الفوز على الزمالك «رايح جاى» بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2008-2009، بنتيجتى (1/0) و(3/1)، كما تمكن خلال الموسم نفسه من إلحاق الهزيمة بالأهلى وسط أنصاره بالقاهرة فى لقاء الدور الثانى للمسابقة.

المقاولون العرب يفجر مفاجأة مدوية وهو يلعب بدورى الدرجة الثانية ويحقق لقب كأس مصر موسم 2004 على حساب الأهلى بهدفين مقابل هدف فى سيناريو مثير ومجنون بالمباراة النهائية للمسابقة، ثم يدك حصون الزمالك برباعية ويحقق السوبر المحلى، وذلك فى ولاية حسن شحاتة، حيث استطاع «المعلم» ترويض القطبين وحصد لقبين على حسابهما فى إنجاز لا يُنسى.

فريق مصر للمقاصة استطاع قهر القطبين والتلاعب بالأحمر والأبيض بمنافسات الدورى الممتاز فى الموسم الماضى 2017-2018، حيث فاز على أبناء ميت عقبة ذهاباً وإياباً بنتيجتى 3/1 و1/0، بينما فاز على الأهلى فى لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل اثنين، لينضم الفريق الفيومى إلى قائمة قاهرى الكبيرين.

غزل المحلة المُلقب بزعيم الفلاحين، والذى يغيب عن دورى الأضواء والشهرة منذ عدة مواسم، تمكن من الفوز على القطبين خلال منافسات دورى 2009-2010، حيث تفوق على الزمالك بهدف نظيف بالقاهرة وهزم الأهلى بثنائية فى المحلة.

يأتى الدور على فريق نادى إنبى فى موسم 2014-2015، فيحقق الفريق البترولى الانتصار بثنائية على الزمالك بالقاهرة فى الدور الأول للدورى، ثم يصعق الأهلى بهدف نظيف بملعب المقاولون العرب.

حرس الحدود استطاع الفوز على الزمالك فى مباراتى الدور الأول والثانى لدورى 2008-2009، وحصد 6 نقاط على حساب الفارس الأبيض، ثم أطاح بالمارد الأحمر فريق الأهلى من ثمن نهائى كأس مصر للموسم نفسه بالفوز عليه بهدف نظيف.

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وينجح الاتحاد فى الفوز على القطبين فى موسم واحد لينضم لقائمة قاهرى القطبين بالكرة المصرية، وذلك بعد الفوز على الأهلى بنتيجة (4-3) بالقاهرة بمنافسات الدور الأول للدورى بالموسم الجارى، ثم الفوز على الزمالك والإطاحة به من كأس زايد للأندية أبطال العرب فى نوفمبر من عام 2018.

ويحقق بيراميدز إنجازاً كبيراً بأول مواسمه بالدورى المصرى باسمه الجديد، وذلك بالفوز على الأهلى «رايح جاى» فى الموسم الماضى بنتيجتى 2/1 و1/0، قبل أن يفوز أيضاً على الزمالك بهدف دون رد فى لقاء الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، علماً بأنه قد فاز على الأهلى فى مباراة ثالثة بثمن نهائى كأس مصر، والتسبب فى الإطاحة بالمدير الفنى للفريق الأحمر لاسارتى.