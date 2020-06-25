شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفوز على مايوركا بثنائية نظيفة ويستعيد صدارة الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق نادي ريال مدريد على ضيفه ريال مايوركا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» ضمن الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم المهاجم البرازيلي فينسيوس جونيور للريال بهدف في الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، وعزز قائد الميرينجي سيرجيو راموس تفوق أصحاب الأرض بهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة 56.

وارتفع رصيد ريال مدريد بهذا الانتصار إلى 68 نقطة يحتل بها صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية بفارق التفوق في المواجهات المباشرة عن برشلونة بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 26 نقطة في المركز المركز الـ18.