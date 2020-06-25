شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الراجل يهبط الزمالك درجة أقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفضه التام لفكرة معاقبتهم وهبوط الفريق لدرجة أدنى حال الانسحاب من بطولة الدوري، وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الراجل ينزلنا لدرجة أقل".
وعن أنباء رحيل لاعب الفريق محمد عبد الغني، قال رئيس النادي: "لا توجد نية لرحيل محمد عبد الغني نهائيًا عن الزمالك في الموسم المقبل واللاعب مستمر معنا في الموسم الجديد".
وقال رئيس الزمالك، إن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها يوم 2 يوليو المقبل وبعد الإنتهاء من الميزانية".
وأكمل مرتضى منصور: "كل اللاعبين أطالبهم بالذهاب والحصول على باقي مستحقاتهم يوم 2 يوليو المقبل".
وأشار رئيس الزمالك، إلى أن الإدارة حريصة على توفير المناخ الأمثل للاعبين وصرف المستحقات المالية المتأخرة، قائلا: "على تواصل مع كل رؤوساء الأندية بشكل مستمر والجميع قراره بعدم استكمال بطولة الدوري".
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