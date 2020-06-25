شكرا لقرائتكم طارق السعيد: بالأرقام والبطولات الزمالك نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن النادى الأبيض يبحث عن حقه في ملف نادى القرن الأفريقي موضحا أن الأبيض أصبح يأخد حقه عن طريق قناته وبالطرق الشرعية.

أضاف السعيد في تصريحات تلفزيونية عن ملف عودة الدوري قائلا :" الزمالك قد يعود في قراره ويشارك في الدوري من أجل المصلحة العامة واحنا مع عودة الدوري مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وليس بشكل عشوائى".

ويجهز مسئولو الزمالك ملف كاملة عن أحقيته في اللقب الذى منح للأهلى، مشككا في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وينتظر فتح الخطوط الجوية لتقديم شكوى في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد قرار الاتحاد الدولى قبل 20 عاما.

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وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك: "سأتقدم بملف للاتحاد الدولى للمطالبة بحق الزمالك ومصر فى لقب القرن، مؤكدا أن الأهلى كان فى المركز الرابع بترتيب نادى القرن والزمالك فى الصدارة ويليه كانون ياوندى ثم الرجاء المغربى".

وأوضح رئيس الزمالك: "ليس بينى وبين الأهلى أى أزمة بخصوص نادى القرن ولكن أطالب بحقوقي، وسبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الكاف، ومن لا يصدقنى بخصوص ترتيب الأهلى فى معايير نادى القرن العشرين بأفريقيا فعليه التوجه لمقر الكاف من أجل التأكد بالمستندات".