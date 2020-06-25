شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: ناصر ماهر يفضل البقاء في سموحة وحسام حسن من أفضل المهاجمين بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة تفاصيل اجتماعه مع فرج عامر رئيس النادي حول الصفقات الجديدة.

قال صدقى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق:" الفريق لن يتم تدعيمه بعدد كبير ولكن سوف يتم انتقاء بعض العناصر في مراكز معينة".

وواصل: "نقلت رغبتي لرئيس سموحة في بقاء ناصر ماهر وصلاح محسن المعارين من الأهلي وأحمد فتوح المعار من نادي الزمالك".

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واستمر مدرب سموحة: "ناصر ماهر يرغب في البقاء بسموحة وهو أحد العناصر الأساسية للفريق، كما أتمنى بقاء حسام حسن لأنه من أفضل المهاجمين في مصر".

وعن فترة تواجده في جهاز حسن شحاتة، قال: "بالتأكيد كانت أفضل فتراتي التدريبية في ظل وجود لاعبين على مستوى متميز وجهاز فني قدير، كما توجنا بـ3 بطولات إفريقية متتالية كان لها ذكرى رائعة".