شكرا لقرائتكم محمود فتح الله يكشف كواليس انتقاله من غزل المحلة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود فتح الله نجم الزمالك والكرة المصرية السابق كواليس انتقاله من غزال المحلة للزمالك، وقال فتح الله فى تصريحات له :"اخترت الزمالك لشعورى بالراحة خاصة بعد الاجتماع بمسئوليه فى وقتها"، وأكد مدرب بيراميدز أن انضمامه لنادى الزمالك من غزل المحلة هى أسعد لحظات حياته ، مشيراً إلى ان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد ألفريق الأبيض هو من سهل اندماجه مع لاعبى ألفريق بشكل كبير، مضيفا أنه تسبب فى تعرض محمد ناجى جدو لاعب الجونة ، لإصابة قوية وفقدأنه للذاكرة لمدة 6 ساعات عندما كانوا زملاء فى فريق المقأولون العرب ، بسب تسديدة قوية خلال المران .

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وسرد محمود فتح الله واقعة مثيرة تفاصيلها أنه عمل كـ"دليفري" بعد انتقاله للزمالك معلقاً :"بعد توقيعى للزمالك كان ألفريق بمعسكر فى فرنسا وكانت ظروف الطعام صعبة لذا طالبونى بجلب أطعمة كثيرة معى من مصر فكانت البداية غير متوقعة وصعبة للغاية.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة ألفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز ألفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.